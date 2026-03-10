Защищал Украину до последнего: в Одесской области попрощались с разведчиком Павлом Чернявским

В Одесской области попрощались с погибшим украинским военным Павлом Чернявским. Защитник служил разведчиком в составе разведывательного взвода разведывательной роты.

Он погиб во время выполнения боевого задания на Днепропетровщине. Об этом сообщает Раздельнянская городская территориальная громада.

Смотрите также Погибли от прицельных ударов: состоялось прощание с Артуром Гореловым и Алексеем Кривенко

Как проходило прощание?

Траурная церемония состоялась 9 марта в Раздельнянской громаде Одесской области.

Жители громады встречали траурный кортеж вдоль дороги, образовав “живой коридор” с государственными флагами и цветами.

После церемонии прощания Павла Чернявского похоронили с воинскими почестями на кладбище в селе Виноградарь.

Что известно о погибшем?

Павел Викторович служил солдатом, был разведчиком разведывательного взвода разведывательной роты. В ряды украинской армии он стал в октябре 2025 года, когда был призван на военную службу по мобилизации.

С тех пор добросовестно выполнял свой долг, оставаясь преданным военной присяге, собратьям и Украине.

Военный погиб 18 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Алексеевка Синельниковского района Днепропетровской области.

Чью еще жизнь забрала война?