Трамп проиграл телефонный батл: политолог объяснил коварный план Кремля

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который для президента США закончился провалом. Кремль дал понять Вашингтону, что он не пойдет ни на какие уступки и предложения.

Таким образом Путин манипулирует Трампом, что тот пока, вероятно умышленно, игнорирует. Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, отметив, что США стоит немедленно сделать радикальные шаги и нажать на Россию.

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О коварных манипуляциях и предложениях Путина

Президент США проиграл телефонный баттл с Путиным телефонный батл с Путиным. По словам политического эксперта, даже, если бы Трамп подготовился к разговору, лучше бы не было. Кремль фактически "послал" президента США.

Путин четко и откровенно сказал Трампу, что он будет делать то, что он захочет, а США уже пусть разбираются с Украиной. Россия дала понять, что США могут давить, кричать на Украину, но вопрос войны не решится,

– сказал он.

Трамп после разговора не вышел на пресс-конференцию, ведь понимал, что диалог для него был провальным. Между тем Кремль доволен, что может легко манипулировать президентом США.

Городницкий отметил, что сейчас Трамп должен дать понять Путину, что США не играют в такие игры. Пока люди из окружения президента США пытаются его в этом убедить, Трамп не покидает идеи "быстро" прекратить огонь.

США предложили безусловное 30-дневное перемирие, на которое согласилась Украина. Российский диктатор же в разговоре с Трампом предложил лишь прекратить удары по энергетике.

Однако россиянам такие удары более болезненны, чем нам. Мы бьем по энергетическим объектам, но не гражданской, из-за чего они теряют десятки миллиардов долларов. Мы бьем по газо- и нефтеперерабатывающим заводам, через которые Россия продает нефть и газ за границу,

– пояснил политический эксперт.

Он добавил, что если после разговора с Путиным Трамп не сделает радикальных действий в отношении России, он будет очень слабым и для всего мира, и для самих американцев.

К слову, аналитики Института изучения войны сообщили, что Путин пытается использовать предложение о временном прекращении огня как рычаг для получения уступок еще до официальных переговоров о завершении войны. Глава Кремля стремится затянуть или сорвать переговоры по устойчивому миру в Украине.