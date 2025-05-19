Разговор между Путиным и Трампом начался

В понедельник, 19 мая, начался разговор Трампа и Путина. Они проводят ее в телефонном режиме.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP и Sky News. Там информируют об этом со ссылкой на Белый дом.

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Разговор Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп начал разговор по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как пишет Associated Press, они планируют обсудить вопрос прекращения войны в Украине. После этого разговора Трамп намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось, что сами телефонные переговоры Трампа и Путина должны были начаться в 17:00 по киевскому времени.

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Добавим, что американский вице-президент Вэнс рассказал, что лидер США скажет российскому диктатору.

По словам Вэнса, Трамп хочет предложить Путину в обмен на мир восстановление экономических отношений России с остальным миром.