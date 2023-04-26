"Путин придурок, власть в руках муд*л": появилась запись разговора между бизнесменами России

Расследователи опубликовали якобы запись разговора между российским миллиардером Романом Троценко и бизнесменом Николаем Матушевским. На нем слышно, что мужчины жалуются на Кремль. В то же время сами подозреваемые называют разговор фейковым.

Во вторник, 25 апреля, проект "Настоящее Время" вместе с журналистами издания "Радио Свобода" распространил интересный разговор между, вероятно, Троценко и Матушевским. Собственно, на записи слышны слова о том, что, мол, в России "все разрушается", потому что власть – "в руках муд*л", а "Путин – придурок".

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"Россия превращается в выжженную пустыню"

Также известно, что на этой записи собеседники называют друг друга Рома и Коля, обсуждают войну, планируют выехать вместе с родственниками из России и сетуют на кремлевские власти.

Никакой же концепции (в Кремле – 24 Канал) дальше нет. Они умрут в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня,

– говорит, вероятно, Троценко.

Также журналисты "Системы" связались с Троценко и Матушевским с просьбой прокомментировать эту информацию. Собственно, бизнесмены назвали аудиозапись фейком. Однако факты свидетельствуют, что это все-таки настоящий разговор:

во время него, вероятно, Матушевский говорит, что находится на Бали – с его инстаграма понятно, что это так;

расследователи верифицировали номер, с которого якобы звонил Роман Троценко, и констатировали, что он принадлежит ему;

также во время разговора Троценко называет себя Романом Викторовичем и заикается о том, что ему через десять лет будет 62 – это соответствует действительности.

Обратите внимание! Роман Троценко – один из самых богатых людей России, ведь занимает 38 место в рейтинге Forbes враждебного государства. Он владеет региональными аэропортами и коммерческой недвижимостью. В то же время Троценко прекратил посещать встречи с президентом России Владимиром Путиным после начала полномасштабного вторжения. Однако, несмотря на очевидное дистанцирование, в феврале 2023 года Путин наградил его орденом Дружбы.

Между тем Николай Матушевский, известный в творческой сфере, получил признание за вклад в московский завод дизайна "Флакон" и другие инновационные разработки.

Враждебная элита переживает кризис

Вспомним, что недавно украинский предприниматель Денис Долгополый описал текущее состояние российских элит, заявив, что они находятся в кризисном состоянии и фактически на грани паники.

Бизнесмен также отметил, что иностранные компании в России все еще оказывают такие важные услуги как лечение, питание, обслуживание, но постепенно сворачивают свою деятельность. Ожидается, что эта тенденция усилится после возможного контрнаступления ВСУ.