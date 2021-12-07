Стартовали переговоры Байдена с Путиным

Официально стартовали переговоры Джо Байдена и Владимира Путина. 7 декабря они общаются в видеоформате. Президенты будут обсуждать актуальные политические и социальные вопросы.

Разговор политиков начался в 17:00 по киевскому времени. Он происходит по защищенной линии. Об официальном начале переговоров сообщают российские СМИ.

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Говорить будут об агрессии России против Украины

Переговоры политиков будут закрытыми. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что "никакого прямого эфира не будет". Публично покажут лишь начальные кадры разговора и, вероятно, несколько основных фрагментов. Ожидается, что главной темой переговоров будет Украина, а именно – стягивание российских сил к ее границам и угроза нового вторжения.

Первые кадры разговора президентов

Российские СМИ уже показали, как Байден и Путин поздоровались друг с другом и проверили связь. Глава Белого дома отметил, что хоть им и не удалось встретиться лицом к лицу на саммите G20, но он надеется, что такая возможность еще появится в будущем. По информации журналистов, Путин ведет переговоры с президентом США наедине – без советников и помощников.

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Что предшествовало переговорам президентов

В российском МИД накануне разговора Байдена с Путиным уже традиционно разбрасывались обвинениями в сторону Украины. Глава ведомства цинично заявлял о якобы невыполнении минских соглашений, а также "провокации". Он нагло утверждал, что Лавров сказал, что Россия будет требовать "заставить Киев выполнять свои обязательства".

Накануне президент Зеленский пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава государства написал в твиттере, что они "согласовали позиции" перед разговором Байдена и Путина. "Ничего об Украине без Украины", – подчеркнул украинский лидер в своем сообщении.

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