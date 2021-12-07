Стартовали переговоры Байдена с Путиным
Источник:24 канал
Официально стартовали переговоры Джо Байдена и Владимира Путина. 7 декабря они общаются в видеоформате. Президенты будут обсуждать актуальные политические и социальные вопросы.
Разговор политиков начался в 17:00 по киевскому времени. Он происходит по защищенной линии. Об официальном начале переговоров сообщают российские СМИ.
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Говорить будут об агрессии России против Украины
Переговоры политиков будут закрытыми. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что "никакого прямого эфира не будет". Публично покажут лишь начальные кадры разговора и, вероятно, несколько основных фрагментов. Ожидается, что главной темой переговоров будет Украина, а именно – стягивание российских сил к ее границам и угроза нового вторжения.
Первые кадры разговора президентов
Российские СМИ уже показали, как Байден и Путин поздоровались друг с другом и проверили связь. Глава Белого дома отметил, что хоть им и не удалось встретиться лицом к лицу на саммите G20, но он надеется, что такая возможность еще появится в будущем. По информации журналистов, Путин ведет переговоры с президентом США наедине – без советников и помощников.
Стартовали переговоры Байдена с Путиным: смотрите видео
Что предшествовало переговорам президентов
В российском МИД накануне разговора Байдена с Путиным уже традиционно разбрасывались обвинениями в сторону Украины. Глава ведомства цинично заявлял о якобы невыполнении минских соглашений, а также "провокации". Он нагло утверждал, что Лавров сказал, что Россия будет требовать "заставить Киев выполнять свои обязательства".
Накануне президент Зеленский пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава государства написал в твиттере, что они "согласовали позиции" перед разговором Байдена и Путина. "Ничего об Украине без Украины", – подчеркнул украинский лидер в своем сообщении.Важно! После переговоров с главой Кремля американский президент пообщается с Зеленским. В МИД заверили, что Украина непременно узнает об итогах разговора Байдена и Путина.
Россия стягивает войска к границе Украины: главное
- О наращивании российских войск у границ Украины сообщили американские СМИ. Сначала украинские чиновники отрицали эту информацию, однако впоследствии разведка подтвердила, что вторжение может произойти в январе – феврале 2022 года.
- Министр обороны Алексей Резников сообщил, что сейчас возле наших границ дислоцируются более 94 тысяч военных России. Впрочем, чиновник отметил, что наступление – это лишь один из вероятных сценариев развития событий. Ведь Москва уже год ведет тактику "волн" – то стягивает, то отводит войска.
- Однако Резников не исключает, что количество вражеских армейцев может возрасти и до 175 тысяч. Ведь именно такую цифру назвало издание The Washington Post.
- В России же цинично говорят, что это Украина "стягивает войска" к временно оккупированному Донбассу.
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