Вставить палки в колеса Украины: союзники Орбана проведут встречу с республиканцами

Союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на днях проведут закрытую встречу с республиканцами в Вашингтоне. Сообщается, что темой их разговора может быть военная помощь Украине.

Венгрия пытается выстроить связи с республиканцами. Важно, что организует соответствующее мероприятие аналитический центр, выступающий против поддержки Украины.

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Орбан и республиканцы

В понедельник, 11 декабря, члены Венгерского института международных отношений и сотрудники посольства Венгрии в Вашингтоне проведут двухдневное мероприятие, организованное консервативным аналитическим центром Heritage Foundation. Первый день этой встречи, например, будет посвящен войне в Украине и трансатлантическим культурным войнам.

Источники журналистов среди республиканцев отмечают, что некоторых присутствующих, в том числе членов Конгресса от республиканцев, пригласили присоединиться к закрытым переговорам, которые состоятся на следующий день. Важно, что это произойдет на фоне дебатов в Вашингтоне по финансированию Украины.

Дипломатический источник, близкий к посольству Венгрии, отметил, что Орбан уверен, что помощь не пройдет в Конгрессе. Потому он также будет блокировать помощь от Евросоюза.

В последнее время посольство Венгрии в округе Колумбия было очень активным, пытаясь восстановить связи с республиканцами. И усилить их там, где это уместно,

– рассказал Далибор Рогач, старший научный сотрудник American Enterprise Institute.

Однако аналитик убеждает, что несмотря на хорошие отношения Орбана с некоторыми республиканцами, вряд ли Венгрия будет влиять на финансирование Украины со стороны США.

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