ВСУ разбили на Курщине подразделение российских ВДВ: видео сокрушительного разгрома
Источник:Десантно-штурмовые войска ВС Украины
Оккупанты не оставляют попыток выбить украинских защитников из Курской области. Наши военные разгромили российских десантников во время одного из вражеских штурмов.
11 сентября российские войска начали контрнаступление в Курской области. Президент Зеленский, комментируя эту информацию, отметил, что все идет по украинскому плану.
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Разгром россиян
В ДШВ рассказали о неудачной попытке россиян штурмовать позиции украинских десантников в Курской области.
Так, 13 сентября противник бросил в атаку 14 единиц военной техники из которых два танка, одиннадцать БМД и один БТР из состава одной из воинских частей ВДВ.
Впрочем, эта попытка прорвать оборонительные позиции ВС Украины оказалась провальной: в тяжелом бою, который длился несколько часов, украинские десантники доказали, что лучше разбираются в военном деле, овладев наукой побеждать на "отлично",
– говорится в сообщении командования.
Как следствие, оккупанты потеряли 6 единиц БМД, танк, а также десятки солдат.
Остальные уцелевшие российские "ведевешники" показали пятки.
Как ВСУ разбили вражеское подразделение на Курщине: смотрите видео
К слову, Украина прорвала новый участок границы на западе Курской области.