Разгром российских войск под Дроновкой на переправе через Северский Донец: сокрушительное видео

Российские оккупационные войска пытались прорваться через реку Северский Донец, что недалеко от села Дроновка. Для этого они создали три плацдарма, где сосредоточили основную боевую силу.

Однако 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского не дала реализовать враждебный замысел. Под селом Дроновка Донецкой области бойцам удалось разгромить бригаду захватчиков.

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Разгром русских войск под Дроновкой: как это было

При попытке прорваться через реку Северский Донец, вражеские группировки создали три плацдарма для переправы. Впрочем, операция прошла безуспешно. Пехотинцы, артиллеристы и танкисты из 30-й отдельной механизированной бригады вместе с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины остановили наступление противников и нанесли им тяжелые потери.

Результаты разгрома бойцы опубликовали на своих страницах в соцсетях. Сокрушительное видео быстро получило массу одобрительных отзывов, большинство комментаторов благодарят наших военных за службу и самоотверженную защиту Украины.

Разгром российских войск под селом Дроновка Донецкой области: смотрите видео

Российские деморализованы

В сегодняшнем оперативном своде Генштаба ВСУ сообщили, что состояние российской армии неудовлетворительное – оккупанты деморализованы из-за значительных потерь личного состава – с 24 февраля украинские военные ликвидировали 28 700 бойцов. Только за 19 мая к потерям врага прибавилось 200 человек.

В Генштабе также отметили, что наибольшие потери за прошедшие сутки кафиры понесли на Бахмутском направлении.

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Российские кафиры 6 раз атаковали Бахмут из авиации, как сообщили в обладминистрации, никто из горожан не пострадал. Кроме того, враг обстреливает Марьинку, Красногоровку, Авдеевку, Торецк.

Группировка Объединенных сил сообщила, что вдоль всей полосы обороны на Донецком и Луганском направлениях кафиры используют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, танки и минометы различных систем. За сутки 19 мая враг обстрелял не менее 50 населенных пунктов . По предварительным данным в результате атаки погибли по меньшей мере 8 человек, еще 9 – получили ранения.

Каждый день российские захватчики обстреливают также Луганщину. Из-за постоянных бомбардировок в регионе возникают массовые пожары. Есть улицы, которые полностью горят . За минувшие сутки зафиксировали 13 жертв: 2 человека погибли в Северодонецке, еще один человек – в Горной общине. Об этом сообщил глава Луганской ОВА.

Обратите внимание – потери врага на 20 мая: смотрите видео