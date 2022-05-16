Разгромные потери россиян под Белогоровкой являются одними из самых больших с начала войны

Потери российских военных во время переправы через Северский Донец на Луганщине являются одними из самых масштабных с начала войны. Даже в России признали, что это разгром.

По данным Института изучения войны во время этой провальной для России операции, были убиты или ранены 485 российских солдат и уничтожены более 80 единиц техники.

Внимание Оккупанты сосредоточатся на битве за Северодонецк, а не захвате всей Донецкой области, – ISW

Детали спецоперации

11 мая российское командование направило около 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии для форсирования реки Донец возле Белогоровки на востоке Луганщины для окружения украинских войск вблизи Рубежного.

Однако украинские защитники эффективно сработали: спутниковые снимки показывают, что артиллерия разрушила несколько российских понтонных мостов и разорила плотное сосредоточение российских войск и техники вокруг реки.

В России возникает чувство краха

Новости о потерях на переправе в Белогоровке начали обсуждать даже российские блогеры, похоже, на этот раз пропаганда и утаивание потерь не помогли, потому что россияне не сдержались в критике – обвиняют некомпетентное руководство.

Последней каплей, которая переполнила мое терпение, стали события вокруг Белогоровки, где по глупости — подчеркиваю, по глупости российского командования — сожгли по меньшей мере одну батальонную тактическую группу, возможно, две,

– возмущается один из российских военных экспертов.

Неужели россияне стали видеть настоящие "успехи" на этой войне. А на что они надеялись?

Поэтому российский блогер продолжил возмущаться и сказал, что на самом деле российской армии не хватает функциональных беспилотных дронов, оборудования ночного видения и другого комплекта.

И это правда, британская разведка тоже об этом опубликовала отчет. И вообще в Британии уже сообщили, что Россия потеряла треть своего войска, с помощью которого хотела захватить Украину.

Если оценки потерь России на Северском Донце подтвердят, это станет одним из самых масштабных смертельных сражений за всю войну.

Потери россиян в войне

Российские военные продолжают нести колоссальные потери. По последним данным, ВСУ ликвидировали 27 400 бойцов. Быстрыми темпами россияне также теряют свою технику – уже уничтожено 1 220 танков, 2 958 бронированных машин и 42 единицы специальной техники.

Украинские защитники уничтожили большинство личного состава 810 бригады Черноморского флота. Потери врага так велики, что захватчики забирают солдат из других подразделений.

По данным Генштаба ВСУ, потери России достигли таких масштабов, что они не успевают пополнять личный состав своих войск, а потому некоторые из подразделений оккупантов укомплектованы лишь на 20%.

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