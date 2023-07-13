Чем ракеты ATACMS лучше, чем SCALP: Свитан назвал главные их преимущества

Во время Вильнюсского саммита НАТО лидер Франции Эммануэль Макрон заявил о передаче Украине дальнобойных ракет SCALP. Однако, к сожалению, президент США Джо Байден пока не решили, предоставлять ли Украине баллистические ракеты ATACMS.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан объяснил, в чем состоит ключевое отличие между этими типами ракет. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Особенности ракет SCALP

"Здесь очень важный вопрос количества и цены. ATACMS сотни есть. И нам реально могут сотни ракет передать. ATACMS в несколько раз дешевле Storm Shadow/ SCALP ", – сказал Свитан.

Вероятно, Украине предоставят 40 – 50 штук ракет Storm Shadow и SCALP. Ими можно поразить всего 25 целей. В то же время у нас есть сотни целей, даже без Крыма.

Storm Shadow и SCALP – это самолетики, летящие очень низко над водой или землей. Если любая система ЗРК их заметила, то она их собьет.

"Те же "Калибры", которые мы сбиваем", – отметил военный эксперт.

Какие ракеты лучше ATACMS или SCALP: смотрите видео

Преимущества баллистических ракет ATACMS

ATACMS – это американская тактическая баллистическая ракета класса "земля – земля", которая сложно сбивается. Дальность стрельбы составляет до 300 км. Они нужны Украине для того, чтобы увеличить количество пораженных целей на дальность более 70 километров больше, чем HIMARS.

Это совсем другая ракета. Это баллистическая ракета, идущая вверх при старте на десятки километров в сторону космоса, а затем возвращающаяся вертикально на цель. Ее очень сложно заметить,

– подчеркнул Свитан.

Только две системы Patriot и SAMP/T могут сбивать баллистические ракеты. ATACMS – это ракета уровня "Искандер" или "Кинжал". Сбить ракету такого типа очень сложно.

У россиян есть некоторые позиции, которые могут попытаться перехватить эти ракеты. По крайней мере, об этом заявляла Россия, однако никто даже не проводил испытания.

"Вероятно, ATACMS россияне вообще сбить не смогут. Как только появятся ATACMS на Крымском мосту можно ставить крест – его не будет. Десяток ATACMS выведут мост из строя минимум на пол года, что нам как раз и нужно", – подытожил полковник ВСУ в запасе.

Передача Украине дальнобойных ракет