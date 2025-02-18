Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит 150 тысяч военных для усиления белорусского направления. Однако это создаст серьезную угрозу для самой Беларуси, ведь страна станет уязвимой для ракетных ударов.

Хотя белорусы вряд ли поднимут оружие против российских войск, среди населения неизбежно возникнет глубокое недовольство. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко сказал 24 Каналу, что такое решение потребует значительных усилий.

Смотрите также Зеленский назвал страны, на которые может напасть Путин летом

Почему Беларуси не выгодно размещение российских войск на своей территории

Потенциальное размещение 150 тысяч российских военных на территории Беларуси может стать серьезной угрозой для самой страны, ведь Беларусь имеет ограниченную стратегическую глубину.

Это угроза самой Беларуси,

– подчеркнул Тимочко.

Логистика размещения таких больших сил будет сложной, особенно учитывая потребность в боеприпасах, питании и техническом обеспечении. В случае активных боевых действий скопление войск станет уязвимым для ракетных ударов, поскольку территория Беларуси слишком мала для эффективной маскировки крупных подразделений.

Мозырский НПЗ и другие производственные мощности, обеспечивающие топливом военные контингенты, станут одними из первых целей для ударов. Это, по мнению Ивана Тимочко, еще больше усложнит транспортировку войск.

Интересно! В Центре противодействия дезинформации считают, что Россия способна начать войну против стран Балтии и Польши через 4 – 6 лет, но при определенных условиях.

Такие действия также могут вызвать внутреннее недовольство среди белорусского населения. Хотя белорусы не пойдут с автоматами и вилами против россиян, большинство не одобрит это развитие событий, ведь понимают, что это может привести к значительным разрушениям и ударам по их территории.

При перемещении таких больших сил магистральные пути и железнодорожные сети будут серьезно перегружены, что дополнительно парализует страну,

– отметил председатель Совета Резервистов.

Несмотря на то, что диктатор Владимир Путин, вероятно, не будет игнорировать возможность размещения войск на территории Беларуси, такое решение будет крайне сложным и потребует значительных усилий по логистике и внутреннему управлению.