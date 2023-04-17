Ядерное оружие не спасет Беларусь, а уничтожит, – российский оппозиционер

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в стране готовят площадки для размещения стратегического ядерного оружия. Более того, об этом подчеркивал и сам Александр Лукашенко.

Российский правозащитник и оппозиционный деятель Марк Фейгин отметил, что безъядерная Беларусь, которой она была еще недавно, превратилась в страну, которая не владеет собственным ядерным оружием, но использует свою территорию в качестве плацдарма для нее. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Он отметил, что Беларуси до момента заявления размещения на его территории ядерного оружия никто не угрожал. А теперь будут.

"Если в Беларуси будет размещено стратегическое ядерное оружие, тогда в Польше, Литве, Румынии тоже будет размещено такое же оружие, направленное, в том числе и на Минск", - подчеркнул Фейгин.

Россия и Беларусь ожидают реакции НАТО

США заявили, что пока не фиксируют появление тактического ядерного оружия в Беларуси.

А с другой стороны, если бы Россия переместила в Беларусь это оружие – на 50 километров, а "Искандеры" летят почти на 500 километров, чтобы изменилось? Поэтому я склонен думать, что ядерное оружие будет перемещено на территорию Беларуси,

– заявил собеседник.

Скорее всего, Россия и Беларусь ожидают реакции саммита НАТО в Литве 11 июля.

"Возможно, у них есть план, что НАТО испугается и притормозит вступление Финляндии в Альянс. Или не разместит ответные ядерные ракеты в Польше и Румынии. Возможно, Путин и Лукашенко рассчитывают на то, что страны Запада прекратят поставки оружия в Украину через границу с Польшей ", – предположил правозащитник.

Лукашенко могли поставить перед выбором

Фейгин напомнил идею историка Юрия Фельштинского, предположившего, что Путин планирует начать ядерную войну из Белоруссии. Вроде бы это не он, а Лукашенко пальнул ядерным оружием или в сторону Украины, или в сторону Польши.

Я не поддерживаю эту версию, но с другой стороны выходит, если Россия действительно хочет начать термоядерную войну с привлечением стратегического ядерного оружия, оно не спасет Беларусь от вторжения, а уничтожит,

– уверен оппозиционер.

Он напомнил, что посол Беларуси в России просил Москву оградить его страну от вторжения. Однако непонятно, что он имел в виду: вторжение Польши и Литвы или ракеты полетят с той стороны?

Марк Фейгин о последствиях размещения ядерного оружия на территории Беларуси: смотрите видео

Если предположить, почему Лукашенко согласился на размещение ядерного оружия в Беларуси, то возможно, Путин поставил его перед выбором. Либо Беларусь вторгается с севера в Украину, либо на ее территории размещается ядерное оружие.

Он выбрал второе и, возможно, еще дивиденд получил – теперь Беларусь государство с ядерным статусом и это защитит его от вторжения,

– заметил Фейгин.

Однако Путин заявил, что управление ядерным оружием останется в России.

"Но тогда непонятно, что выиграл Лукашенко. Он ведь подставил Беларусь как мишень, но не защитил себя от потенциального вторжения", – резюмировал Марк Фейгин.

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Размещение российского ядерного оружия в Беларуси