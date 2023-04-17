Російський правозахисник та опозиційний діяч Марк Фейгін наголосив, що без'ядерна Білорусь, якою вона була ще донедавна, перетворилась на країну, яка не володіє власною ядерною зброєю, але використовує свою територію в як плацдарм для неї. Про це він розповів 24 Каналу.

До теми Ядерна колонія Росії: для чого Путін лякає світ і підставляє Сі

Він зауважив, що Білорусі до моменту заяви розміщення на її території ядерної зброї, ніхто не загрожував. А тепер будуть.

"Якщо в Білорусі буде розміщена стратегічна ядерна зброя, тоді у Польщі, Литві, Румунії теж буде розташована така сама зброя, спрямована зокрема і на Мінськ", – підкреслив Фейгін.

Росія та Білорусь чекають на реакцію НАТО

США заявило, що поки що не фіксує появу тактичної ядерної зброї в Білорусі.

А з іншого боку, якби Росія перемістила в Білорусь цю зброю – на 50 кілометрів, а "Іскандери" летять на майже 500 кілометрів, щоб змінилось? Тому я схильний думати, що ядерну зброю буде переміщено на територію Білорусі,

– заявив співрозмовник.

Скоріш за все, Росія та Білорусь чекають на реакцію саміту НАТО в Литві 11 липня.

"Можливо, вони мають план, що НАТО злякається та пригальмує вступ Фінляндії до Альянсу. Або не розмістить у відповідь ядерні ракети в Польщі та Румунії. Можливо, Путін і Лукашенко розраховують на те, що країни Заходу припинять постачання зброї в Україну через кордон з Польщею", – припустив правозахисник.

Лукашенко могли поставити перед вибором

Фейгін нагадав ідею історика Юрія Фельштинського, який припустив, що Путін планує почати ядерну війну з Білорусі. Ніби це не він, а Лукашенко пальнув ядерною зброєю чи то в бік України, чи у бік Польщі.

Я не підтримую цю версію, але з іншого боку виходить, якщо Росія дійсно хоче розпочати термоядерну війну з залученням стратегічної ядерної зброї, вона не врятує Білорусь від вторгнення, а знищить,

– впевнений опозиціонер.

Він нагадав, що посол Білорусі в Росії просив Москву захисти його країну від вторгнення. Проте, незрозуміло, що він мав на увазі: вторгнення Польщі та Литви чи ракети полетять з того боку?

Марк Фейгін про наслідки розміщення ядерної зброї на території Білорусі: дивіться відео

Якщо припустити, чому Лукашенко погодився на розміщення ядерної зброї в Білорусі, можливо Путін поставив його перед вибором. Або Білорусь вдирається з півночі в Україну, або на її території розміщується ядерна зброя.

Він обрав друге й можливо ще дивіденд отримав – тепер Білорусь держава з ядерним статусом і це захистить її від вторгнення,

– зауважив Фейгін.

Проте Путін заявив, що керування ядерною зброєю залишиться в Росії.

"Але тоді незрозуміло, що виграв Лукашенко. Адже він підставив Білорусь як мішень, але не захистив себе від потенційного вторгнення", – резюмував Марк Фейгін.

Важливо Блеф та небезпечна риторика : WP аналізує рішення Путіна розмістити "ядерку" в Білорусі

Розміщення російської ядерної зброї в Білорусі