"За день проходим до 5 километров": как саперы разминируют линии электропередач
В деоккупированных населенных пунктах Харьковской области саперы продолжают разминирование территории. Учитывая ряд обстоятельств, они проходят до 5 километров в день.
Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, очень часто взрывотехники работают по заявкам местных жителей.
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Где проводятся работы по разминированию
Черненко отметила, что коммунальные службы Харькова продолжают работать под обстрелами. Даже в Дергачевском обществе уже вернули электроснабжение и очень серьезными темпами возобновляют газоснабжение. Всему этому предшествуют работы саперов.
Саперы ГСЧС разминируют линии электропередач и даже предприятия, где россияне прятали свою технику на складах,
– заметила корреспондентка.
Она добавила, что очень часто взрывотехники работают по заявкам местных жителей, когда им что-то кажется опасным. И украинцы, которые хотят вернуться на деоккупированные территории, могут воспользоваться приложением "Разминирование Украины", где указано, территория ли еще в красной зоне, или она уже более или менее безопасна.
Как саперы разминируют территории и линии электропередач в Харьковской области: смотрите видео
Как саперы разминируют территории
Начальник группы пиротехнических работ Максим Танко рассказал о работе на фермерском хозяйстве, который был складом оккупантов, где они хранили вооружение. Там обнаружили такие взрывоопасные предметы, как ВОГ, подствольные гранаты и противотанковые ракеты.
За день проходим до 5 км линий электропередач или газа. Все зависит от места загрязнения и других последствий,
– сказал начальник группы пиротехнических работ.
Он отметил, что сейчас очень рано садится солнце, поэтому саперы работают только в дневное время. В общем, чем ближе к линии разграничения – тем больше мин и ловушек или других находок. Саперы обнаруживали противотанковые мины, инженерные заграждения и растяжки.
Какая сейчас ситуация в Харьковской области: коротко
- Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать оккупированные Россией земли. В Харьковской области под оккупацией остается менее 2% территории.
- В деоккупированных населенных пунктах Харьковщины ведутся работы, чтобы вернуть города и села к жизни. В частности, иногда появляется электроэнергия и начинает работать почта.
- В Харькове появилось кладбище боеприпасов, которыми враг терроризировал город. В ГСЧС рассказали, что не вели учет безопасных остатков, однако на площадке более 5 тысяч таких единиц.
- 31 октября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. В результате обесточены метрополитен и наземный электротранспорт.