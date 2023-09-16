До сих пор находим снаряды Второй мировой войны: когда удастся разминировать территорию Украины
Заминирование украинских территорий бесапрецедентное и таких масштабов не было даже во времена Второй мировой войны. Чтобы все разминировать потребуется очень много лет.
Более 70 лет прошло от Второй мировой войны, но наши саперы до сих пор находят немецкие снаряды. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, отметив, что полностью разминировать территорию Украины практически невозможно.
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Сколько времени понадобится на разминирование
Звучали заявления, что на разминирование может уйти от 7 до 9 лет, но если учитывать общие правила выполнения таких задач, то это потребует значительно больше времени.
Один год войны требует 10 лет разминирования. Если говорить о территориях, которые оккупированы еще с 2014 года, то все это еще нужно умножать на 10,
– сказал Роман Свитан.
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Относительно территорий, оккупированных 1,5 – 2 года, их придется разминировать 20 – 25 лет. Но здесь все будет зависеть от количества саперов и бригад, которые будут над этим работать. Если нам поможет мировое сообщество, то все произойдет быстрее и качественно.
Если будем своими силами, то четверть века, как минимум, нам придется собирать "российский мусор",
– подчеркнул Свитан.
Насколько заминирована Украина
- Сейчас наше государство является наиболее заминированной страной мира. На некоторых участках каждый квадратный метр воины раскапывают до пяти мин. По словам экс-министра обороны Алексея Резникова, Украине крайне необходимо большее количество техники для разминирования. Также нужно ускорить и расширить подготовку саперов.
- Программный менеджер неправительственной организации по разминированию Halo в Украине Пит Смит замечал, что сегодня наблюдается сильнейшее заражение неразорвавшимися противопехотными минами и боеприпасами со времен Второй мировой войны.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что 174 тысячи квадратных километров нашего государства – потенциально опасные из-за мин и боеприпасов. Для того чтобы вернуть безопасность на украинские земли, нам нужно еще больше машин и специальных дронов для разминирования.