До сих пор находим снаряды Второй мировой войны: когда удастся разминировать территорию Украины

Заминирование украинских территорий бесапрецедентное и таких масштабов не было даже во времена Второй мировой войны. Чтобы все разминировать потребуется очень много лет.

Более 70 лет прошло от Второй мировой войны, но наши саперы до сих пор находят немецкие снаряды. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, отметив, что полностью разминировать территорию Украины практически невозможно.

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Сколько времени понадобится на разминирование

Звучали заявления, что на разминирование может уйти от 7 до 9 лет, но если учитывать общие правила выполнения таких задач, то это потребует значительно больше времени.

Один год войны требует 10 лет разминирования. Если говорить о территориях, которые оккупированы еще с 2014 года, то все это еще нужно умножать на 10,

– сказал Роман Свитан.

Полковник запаса ВСУ рассказал, как долго мы будем разминировать территории: смотрите видео

Относительно территорий, оккупированных 1,5 – 2 года, их придется разминировать 20 – 25 лет. Но здесь все будет зависеть от количества саперов и бригад, которые будут над этим работать. Если нам поможет мировое сообщество, то все произойдет быстрее и качественно.

Если будем своими силами, то четверть века, как минимум, нам придется собирать "российский мусор",

– подчеркнул Свитан.

В случае обнаружения подозрительных предметов следует уведомить территориальные органы ГСЧС и Национальной полиции по телефону "101" и "102". Не трогайте эти предметы руками и находитесь на безопасном расстоянии от места находки.

Насколько заминирована Украина