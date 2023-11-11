Выполняет ювелирную работу: харьковские инженеры создали невероятную машину для разминирования

Потенциально заминированными в Украине остаются 174 тысячи квадратных километров. К сожалению, машин для разминирования такого количества территорий у нас мало. Однако украинцы не перестают поражать изобретательностью.

Харьковские инженеры разработали специальный трал для разминирования. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что такая машина может уничтожить 95% всех мин, которые установили оккупанты.

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Каковы особенности украинской машины для разминирования

У этой разминочной машины, которую спроектировали и изготовили харьковские инженеры, еще нет имени. Изобретатели сосредоточились на главном – испытаниях и усовершенствовании. После первых выездов на минные поля и 300 подрывов в разработку было внесено 140 изменений.

Во время работы очень много изменений было сделано. Когда был подрыв на ОЗМ, у нас были нарушения гидравлических шлангов. Это, кстати, восстанавливалось через 15 – 20 минут. Имели нарушения в трансмиссии от обломков, и затем было принято решение несколько изменить,

– рассказал Иван Сокол, директор Харьковского облдепартамента гражданской защиты.

Трал с динамическими валами смотрится массивно. Сама машина весит 16 тонн, но выполняет ювелирную работу. В частности, давит на разные типы рельефа с разным весом: от шага человека к весу броневика. Способна уничтожить 95% всех мин, которые установили россияне.

Харьковскую землю разминирует 8 иностранных машин. Но из-за большого количества заминированного этого маловато. К тому же, серьезные подрывы могут отправить технику на ремонт, а это иногда почти пол года. Отечественный трал продумали так, чтобы он походил на конструктор.

Харьковская машина для разминирования / 24 Канал

"Фактически трал – это полностью конструктор. Здесь нет таких деталей, которые могут вывести машину из строя. Любая деталь заменяется. Если машина даже разорвется, то ее снова запустят на поле в течение трех суток", – отметил Иван Сокол.

Технику передали саперам ГСЧС для окончательных испытаний. Если разработка и дальше покажет себя так же удачно, ее начнут производить и пустят в противоминную работу.

Заметим, что каждая раздвижная машина – это не только скорее очистка территорий, но и безопасность. В регионе около полусотни человек погибли из-за взрывов. Двести – раненые или искалеченные. Пострадали более 20 саперов.

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