Авиаэксперт сравнил F-16 с российским истребителем Су-35

В скором времени украинская авиация усилится истребителями F-16. Россия тоже имеет довольно современный самолет Су-35, однако его идеология противоположна американской.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап. Он отметил, что российские истребители и западные самолеты имеют кардинально разную тактику использования.

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Истребитель Су-35 можно называть российским аналогом американскому F-16. Су-35 – дальнейшее развитие основного самолета Су-27.

Различие F-16 и Су-35

Все российские самолеты – одиночки, летящие в воздушном пространстве сами по себе. Концепция F-16 и всей авиации НАТО совсем другая, ведь это групповые действия самолетов и в этой группе каждый выполняет свою функцию.

Су-35 по сравнению с F-16 совсем молодой самолет. Однако F-16 благодаря своей модификации видит дальше, чем российский "коллега". Кроме того, у него есть вооружение, которое бьет ракеты воздух-воздух.

Обнаруживать в воздухе Су-35 могут не только F-16, но и средства радаров ABAKC и наземные системы ПВО.

Система дальнего радиолокационного обнаружения и управления АВАКС – это программа и международный компонент Объединенных вооруженных сил НАТО, контролирующий воздушное пространство.

"Су-35 еще только взлетел и набирает высоту, а F-16 знает, что там что-то взлетело и располагает информацией в этой точке пространства есть Су-35 и его нужно сбивать", – рассказал Криволап.

Также он подчеркнул, что благодаря F-16 Украина сможет далеко отбросить Су-35 от линии столкновения и авиационные управляемые бомбы перестанут нам докучать.

Какие ключевые отличия F-16 и Су-35: смотрите видео

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