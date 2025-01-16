Разорвало двигатель и частично салон: в Киеве обломок БпЛА попал в легковое авто

Россия атаковала Киев с помощью ударного беспилотного летательного аппарата. По цели отработали силы ПВО, что повлекло падение обломков.

Это, к сожалению, не обошлось без последствий и повлекло повреждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

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Какие последствия атаки на Киев

Россия атаковала украинскую столицу, применив для этого ударные БПЛА. Силы противовоздушной обороны сбили враждебную цель, однако не удалось избежать падения обломков дрона на территории одного из районов, а именно – Соломенского.

По словам Кличко, обломок повредил легко авто. В транспортном средстве разорвало двигатель и частично повредило салон. Пожар в результате этого, к счастью, не возник. В то же время, информации о погибших или пострадавших также нет.

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Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также подтвердил следующие данные.

В результате падения обломков БпЛА в Соломенском районе поврежден автомобиль. К счастью, без пострадавших,

– написал он.

Напомним, о взрывах в столице стало известно в 12:17. Незадолго до этого в Воздушных силах сообщили о движении вражеского ударного БПЛА в направлении Киева с востока. Позже Кличко уточнял, что в центре столицы по российским дронам работают силы ПВО.

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