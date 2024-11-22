Как глава Пентагона сообщил Умерову об изменениях в использовании оружия США

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал своему украинскому коллеге об изменении условий использования американского оружия 12 ноября. Это случилось во время телефонного разговора.

24 Канал пишет со ссылкой на Reuters, что об этом рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. По его данным, Байден ранее опасался потенциального втягивания НАТО в конфликт с государством, обладающим ядерным оружием.

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Как Украине сообщили об использовании оружия США

Джо Байден принял решение о разрешении бить по территории России американским оружием после того, как:

к российской войне против Украины присоединилась Северная Корея,

на президентских выборах победил республиканец Дональда Трампа, который неоднократно критиковал поддержку Киева нынешней администрацией.

Информацию о смягчении условий США передали Украине во время разговора 12 ноября между министром обороны Ллойдом Остином и министром обороны Украины Рустемом Умеровым,

– сообщил источник, знакомый с переговорами.

Кроме того, высокопоставленный чиновник США рассказал, что 13 ноября госсекретарь Энтони Блинкен в Брюсселе проинформировал об этом решении генерального секретаря НАТО Марка Рютте, европейских чиновников и своего украинского коллегу Андрея Сибигу.

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Стоит заметить, что Владимир Зеленский после публикаций в СМИ о разрешении бить американским оружием по России, заявил, что ракеты скажут сами за себя.