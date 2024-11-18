США разрешили Украине нанести удары по России: в BBC объяснили, как это изменит ход войны

США изменили свою политику и позволили Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России. Это решение может оказать серьезное влияние на ход войны и отношение Москвы к дальнейшей эскалации конфликта.

Официально США согласились предоставить Украине ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России. Это решение стало значительным поворотом в военной стратегии Вашингтона, поскольку ранее администрация президента Байдена отказывалась от этого шага, опасаясь эскалации конфликта. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на BBC.

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Почему Байден дал Украине ATACMS

Перед тем как президент Байден передаст власть Дональду Трампу, США разрешили использование ракет ATACMS для ударов по целям внутри России.

Обратите внимание! Ранее Украина уже использовала эти ракеты для атак на российские объекты на временно оккупированных территориях. Однако ранее американская сторона не разрешала Украине применять ATACMS для ударов по российским целям. Это вызвало возмущение в Киеве, которое рассматривало это как ограничение на право самозащиты.

ATACMS, которые США предоставит Украине / Фото Getty Images

Ситуация изменилась после того, как стало известно, что российские войска, вместе с подразделениями КНДР, готовятся к наступлению в Курской области, которую Украина частично контролирует.

Хотя использование ATACMS не станет мгновенным решением войны, это решение имеет символическое значение, повышая расходы на войну для России. Американские ракеты могут помочь ВСУ останавливать контрнаступления врага и наносить удары по важной инфраструктуре, а также военным объектам. Кроме того, это может изменить моральный климат на фронте и добавить психологического импульса для украинских войск.

Как далеко могут долететь украинские ракеты / Фото BBC

Сколько ATACMS США предоставит Украине

Однако возникают вопросы по количеству ракет, которые США могут предоставить, поскольку запасы ограничены. Украина может также использовать эти ракеты для атак на стратегические объекты, в частности на Керченский мост, который соединяет Крым с Россией. Это решение, вероятно, позволит Великобритании и Франции предоставить Украине ракеты Storm Shadow, которые имеют схожие возможности.

В то же время Кремль уже предупредил о возможной эскалации, если Запад позволит Украине наносить удары по российской территории. Путин заявил, что это станет непосредственным вмешательством НАТО в войну, хотя ранее подобные "красные линии" были пересечены, когда западные страны начали поставлять Украине современные танки и самолеты.

Сравнение артиллерийских и ракетных диапазонов / Фото BBC

Этот шаг от США также может стать важным, учитывая приближение инаугурации Дональда Трампа, который может изменить политику в отношении помощи Украине. Многие политики в США выражают беспокойство по поводу этого решения, считая, что оно повысит вероятность эскалации конфликта, хотя другие считают, что это необходимый шаг, чтобы дать Украине большее военное преимущество.