У страха большие глаза: в России уже угрожают Украине ответом за удары ракетами по её территории

В МИД России заявили, что удары Украины по российской территории ракетами ATACMS сильно изменят суть конфликта. Это будет расценено как прямое участие США в войне против России.

Заявление относительно информации о разрешении Украине бить по России ракетами ATACMS сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россия вновь угрожает ответом

По словам Захаровой, использование Киевом дальнобойных ракет по территории России будет означать прямое участие США и их союзников в боевых действиях против России.

По ее словам, это радикально изменит суть конфликта. Она предупредила, что ответ России будет, мол, "адекватный и ощутимый".

Ранее украинская армия уже применяла ракеты ATACMS для ударов по временно оккупированным территориям, которые россияне считают частью своей страны.

Например, украинские артиллеристы поразили российский комплекс С-400 в Донецкой области. Для удара было использовано 5 ракет ATACMS, что поразили соответственно 5 компонентов ситем ПВО России С-400 и С-300: пусковые установки, РЛС и пункт управления.

Напомним, президент прокомментировал сообщения СМИ о разрешении Украине применять американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России. Он заявил, что ракеты сами за себя скажут, правда это или нет. Он в частности отметил, что несмотря на меры по умиротворению, Россия возобновляет массированные обстрелы Украины.