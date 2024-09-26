Есть 4 очень важные для Украины западные ракеты: от чего зависит разрешение на удары вглубь России

Украина представила список военных целей на территории России, по которым могла бы наносить удары дальнобойным западным оружием. Для нашей страны важны 4 западные ракеты, одна пока США не предоставили такого разрешения.

Вероятно, что это произойдет в ближайшие дни, если встречи Владимира Зеленского в США пройдут успешно. Такое мнение 24 Каналу высказал профессор оборонных исследований, бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Клар, отметив, что Украине важно большое количество ракет партнеров для стабильного сдерживания россиян.

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От чего зависит разрешение на удары вглубь России

Профессор оборонных исследований рассказал, что разрешение на удары вглубь России будет зависеть от результатов встреч на Генассамблее ООН. Президент Украины Владимир Зеленский уже встретился с Джо Байденом и его администрацией. Он представит план победы Украины во время переговоров в Вашингтоне. За кулисами происходит много интенсивной дипломатии. Правительство Великобритании усердно работает в телефонном режиме, разговаривая с союзниками НАТО.

Если произойдет прорыв, я думаю, что о разрешении объявят в ближайшие дни. Я буду разочарован, если это не произойдет,

– подчеркнул Кларк.

Украина предоставила США список военных целей на территории России, по которым бы могла наносить удары западным оружием и заверила. Профессор оборонных исследований выразил надежду, что Зеленский заверит США, что эти цели являются лишь военным ответом.

Он также объяснил, что есть 4 важные западные ракеты для Украины:

Storm Shadow – крылатая ракета, которая движется со скоростью самолета.

ATACMS – баллистическая ракета наземного базирования, которая движется со скоростью ракеты, падающей, что затрудняет защиту от нее для россиян.

JASSM и TAURUS – американская и немецкая ракеты, которые также важны для Украины.

Британия, по словам Кларка, хотела бы дать разрешение Киеву на использование Storm Shadow, но на это нужно разрешение США. Также здесь присутствует техническая проблема, а именно нацеливание. Украина может не пробить российскую противовоздушную оборону без помощи США.

Профессор оборонных исследований добавил, что ключевым вопросом является не так ракеты, которые США может предоставить Украине, как их количество. Ведь поставки 20 – 30 ракет не имеют значения.

"Украине нужно поставки несколько сотен таких ракет, чтобы иметь возможность регулярно обстреливать российские военные объекты. Это удержит россиян подальше от границы и усложнит работу российских планирующих бомб и баллистических ракет", – отметил Кларк.

К слову, командир батальона Юрий Федоренко рассказал, что разрешение от партнеров на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России является важным для уничтожения российской авиации ближнего базирования и складов оккупантов.