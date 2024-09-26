Ймовірно, що це станеться найближчими днями, якщо зустрічі Володимира Зеленського в США пройдуть успішно. Таку думку 24 Каналу висловив професор оборонних досліджень, колишній керівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Клар, зауваживши, що Україні важлива велика кількість ракет партнерів для стабільного стримування росіян.

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Від чого залежить дозвіл на удари вглиб Росії

Професор оборонних досліджень розповів, що дозвіл на удари вглиб Росії залежатиме від результатів зустрічей на Генасамблеї ООН. Президент України Володимир Зеленський вже зустрівся з Джо Байденом та його адміністрацією. Він представить план перемоги України під час перемовин у Вашингтоні. За лаштунками відбувається багато інтенсивної дипломатії. Уряд Великої Британії старанно працює у телефонному режимі, розмовляючи з союзниками НАТО.

Якщо станеться прорив, я думаю, що про дозвіл оголосять найближчими днями. Я буду розчарований, якщо це не відбудеться,

– підкреслив Кларк.

Україна надала США список військових цілей на території Росії, по яких би могла завдавати удари західною зброєю та запевнила. Професор оборонних досліджень висловив сподівання, що Зеленський запевнить США, що ці цілі є лише військовою відповіддю.

Він також пояснив, що є 4 важливі західні ракети для України:

Storm Shadow – крилата ракета, яка рухається зі швидкістю літака.

ATACMS – балістична ракета наземного базування, яка рухається зі швидкістю ракети, що падає, що ускладнює захист від неї для росіян.

JASSM та TAURUS – американська та німецька ракети, які також важливі для України.

Британія, за словами Кларка, хотіла б дати дозвіл Києву на використання Storm Shadow, але на це потрібен дозвіл США. Також тут присутня технічна проблема, а саме націлення. Україна може не пробити російську протиповітряну оборону без допомоги США.

Професор оборонних досліджень додав, що ключовим питанням є не так ракети, які США може надати Україні, як їхня кількість. Адже постачання 20 – 30 ракет не мають значення.

"Україні потрібно постачання кілька сотень таких ракет, щоб мати можливість регулярно обстрілювати російські військові об'єкти. Це утримає росіян якомога далі від кордону та ускладнить роботу російських плануючих бомб та балістичних ракет", – зазначив Кларк.

До слова, командир батальйону Юрій Федоренко розповів, що дозвіл від партнерів на використання далекобійної зброї для ударів вглиб Росії є важливим для знищення російської авіації ближнього базування та складів окупантів.