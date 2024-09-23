У Байдена спросили, разрешил ли он уже Украине удары по России дальнобойным оружием

В воскресенье, 22 сентября, у президента Байдена поинтересовались изменил ли он свою позицию относительно ударов по территории России ATACMS. Стало известно, что ответил политик.

22 сентября президент Зеленский прибыл в Нью-Йорк. Через несколько дней он планирует встретиться с Джо Байденом, которому покажет свой план победы. Известно, что этот документ включает разрешение Украине самостоятельно решать, как использовать предоставленное ей западными партнерами оружие.

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От Байдена прозвучало: "Нет"

Как пишет "Голос Америки", президент Джо Байден в воскресенье в Вашингтоне, отвечая на вопрос репортера, решил ли он позволить Украине использовать дальнобойное оружие сказал: "Нет".

Напомним, что дискуссии между союзниками о снятии ограничений на удары дальнобойным вооружением по России продолжаются. Так, по словам главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, Лондон ведет "деликатные переговоры" с Белым домом, чтобы он получил разрешение на применение Storm Shadow по территории страны-агрессора.

Выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, Лэмми сказал, что в конце 2025 – 2026 годов вызовы войны в Украине станут "гораздо более суровыми". Он отметил, что сейчас наступило "критическое время для нервов, смелости, терпения и силы духа союзников, которые поддерживают Украину".