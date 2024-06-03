Опасная зона для врага: какое влияние будут иметь удары оружием США по России

США разрешили ограниченное применение американского оружия по территории России, а именно в пределах Харьковской области. Хотя Украина пока не имеет разрешения для нанесения ударов по всей территории страны-агрессора, такое решение партнеров тоже даст нашей стране определенные привилегии.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что ВСУ могут поражать группировки российских войск у границ с Украиной. Таким образом мы создадим зону, находиться в которой россиянам будет опасно.

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Влияние ударов оружием США

По словам Поповича, использование HIMARS и артиллерии дает Украине возможности уничтожать войска, которые есть вблизи наших границ и готовятся к наступательным операциям. ВСУ могут бить по скоплениям войск в Харьковской области, наносить удары по российским штабам и складам с боеприпасами.

То, что нам разрешили – это хорошо. Раньше этого не было. Мы уже можем влиять на территорию России вблизи наших границ, создавая буферную зону, где будет опасно находиться российским войскам,

– подчеркнул военный обозреватель.

Что Украина пока не может делать

Попович рассказал, что пока ВСУ не могут выдвинуть в глубь России вражеские зенитно-ракетные системы С-300, дальность которой является 75 – 100 километров, и С-400 с дальностью более 50 километров. Украина не сможет выдвинуть и российский ракетный комплекс "Искандер", ведь его дальность является 500 километров. Также Силы обороны не смогут наносить удары по российским аэродромам, где есть самолеты-носители КАБов, которые есть в радиусе более, чем 50 километров.

Разрешение от США: последние новости