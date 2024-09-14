Никто на Западе не боится угроз Путина: почему медлят с разрешением бить вглубь России

Россия начала угрожать НАТО прямым противостоянием из-за предоставления Украине разрешения на удары вглубь российской территории. Впрочем, на самом деле на Западе не боятся слов Владимира Путина и возможных эскалаций со стороны страны-агрессора.

В эфире 24 Канала политолог Олег Саакян объяснил, почему партнеры воздерживаются от снятия ограничений с Украины на удары по российской территории и как кремлевская пропаганда будет объяснять россиянам, когда ВСУ в конце концов получат разрешение.

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Чего на самом деле боится Запад

Западные страны боятся другого, что за слова Путина и его приспешников зацепятся условно Венгрия и целый ряд других полезных игроков для России и начнут шатать трансатлантическое единство внутри блока НАТО и западной коалиции. Они будут рассказывать, что таким шагом Запад эскалирует ситуацию и начнет распространять это, создавая точки раскола.

Путин это говорит (угрожает войной с НАТО – 24 Канал) для того, чтобы дать пас, например, Виктору Орбану, чтобы он потом это использовал изнутри,

– сказал Саакян.

Этого на Западе боятся и хотят минимизировать, потому что потерять единство, дать возможность сейчас торпедировать лидерские страны в поддержке Украины – это угроза. В то же время у Путина все понимают, что эскалационных шагов уже не осталось.

К слову, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя начал угрожать Западу войной, если Украине позволят бить по России.

Важно! В Белом доме отреагировал на угрозы Владимира Путина. Заявление диктатора о "прямом участии стран НАТО и европейских стран в войне в Украине" является опасной риторикой, но в ней нет ничего нового. В то же время советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сказал, что США серьезно восприняли предупреждение Путина.

Как пропаганда будет "объяснять" россиянам разрешение на удары вглубь России

Захват территорий в Курской области значительно больнее и знаковее, чем удары по российским аэродромам, где сейчас прилетают дроны, а завтра прилетит ракета. Занятые российские территории украинскими войсками – это то, что вообще выходило за рамки того, что могли себе представить россияне.

Однако в Кремле объяснили, поставив знак равенства между Курском и условным Запорожьем. Соответственно, если согласно российской конституции Запорожье якобы все российское, но часть его подконтрольна в Украине, то в чем отличие тогда с Курской областью, где также часть территории подконтрольна Украине,

– отметил политолог.

Россияне сделали пропагандистские манипуляции, снизили значимость этого, подготовили оправдание. То же самое сейчас делают с ударами вглубь России.

Пропагандистская машина уже придумала объяснения. Они говорят, что начали так называемую "сво" из-за того, что Запад готовил удары по территории России. Соответственно когда удары состоятся с территории Украины западным вооружением, то они скажут, мол, вот поэтому мы начали "сво".