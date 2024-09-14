В етері 24 Каналу політолог Олег Саакян пояснив, чому партнери утримуються від зняття обмежень з України на удари по російській території та як кремлівська пропаганда пояснюватиме росіянам, коли ЗСУ врешті-решт отримають дозвіл.

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Чого насправді боїться Захід

Західні країни бояться іншого, що за слова Путіна та його посіпак зачепляться умовно Угорщина й ціла низка інших корисних гравців для Росії та почнуть хитати трансатлантичну єдність всередині блоку НАТО й західної коаліції. Вони розповідатимуть, що таким кроком Захід ескалює ситуацію й почне розповсюджувати це, створюючи точки розколу.

Путін це говорить (погрожує війною з НАТО – 24 Канал) для того, щоб дати пас, наприклад, Віктору Орбану, щоб він потім це використовував зсередини,

– мовив Саакян.

Цього на Заході бояться і хочуть мінімізовувати, бо втратити єдність, дати змогу зараз торпедувати лідерські країни в підтримці України – це загроза. Водночас у Путіна всі розуміють, що ескалаційних кроків вже не залишилося.

До слова, постійний представник Росії в ООН Василь Небензя почав погрожувати Заходу війною, якщо Україні дозволять бити по Росії.

Важливо! У Білому домі відреагував на погрози Владіміра Путіна. Заява диктатора про "пряму участь країн НАТО та європейських країн у війні в Україні" є небезпечною риторикою, але в ній немає нічого нового. Водночас радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі сказав, що США серйозно сприйняли попередження Путіна.

Як пропаганда "пояснюватиме" росіянам дозвіл на удари вглиб Росії

Захоплення територій у Курській області значно болючіше та знаковіше, ніж удари по російських аеродромах, де зараз прилітають дрони, а завтра прилетить ракета. Зайняті російські території українськими військами – це те, що взагалі виходило за рамки того, що могли собі уявити росіяни.

Однак у Кремлі пояснили, поставивши знак дорівнює між Курськом і умовним Запоріжжям. Відповідно, якщо згідно з російською конституцією Запоріжжя нібито все російське, але частина його підконтрольна в Україні, то в чому відмінність тоді з Курською областю, де також частина території підконтрольна Україні,

– зазначив політолог.

Росіяни зробили пропагандистські маніпуляції, знизили значущість цього, підготували виправдання. Те саме зараз роблять з ударами вглиб Росії.

Пропагандистська машина вже вигадала пояснення. Вони говорять, що почали так звану "сво" через те, що Захід готував удари по території Росії. Відповідно коли удари відбудуться з території України західним озброєнням, то вони скажуть, мовляв, от тому ми почали "сво".