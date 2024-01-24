Разрушение тоннелей метро "синей ветки": появились выводы экспертов по причинам

В среду 24 января появились выводы экспертов о причинах разрушения тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Согласно документам, деформация явилась следствием некачественного проектирования и строительства.

Однако стоит отметить, что выводы пока предварительные, ведь исследование тоннеля продолжается. В то же время эксперты отмечают, что работы по эксплуатации проводились исправно.

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Детали экспертизы

КГГА получила первые предварительные выводы от Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения относительно причин деформации тоннеля, что привело к остановке движения поездов между станциями "Демеевская" – "Лыбидская".

Директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор сообщил, что при строительстве были допущены ошибки. Проект сооружения объекта не усовершенствовали, что привело к проблемам. Проблемы были и на этапе строительства.

В своем заключении ученые отметили, что причиной некачественных проектных решений по обустройству тоннеля в пределах аварийного участка. А также некачественные строительно-монтажные работы сооружения конструкции тоннеля этого участка,

– объяснил он.

Ученые также установили, что КП "Киевский метрополитен" выполняло все необходимые работы по содержанию тоннеля. Остановка движения станциями была своевременной, что и позволило приступить к установлению причин аварийной ситуации.

Однако следует отметить, что это не окончательные выводы, экспертное исследование продолжается.

Проблемы с метро в Киеве