Мосты бы разрушили за сутки, – военный эксперт объяснил, почему силы врага на юге не критичны

Украинские военные профессионально разрушают мосты на Херсонщине, чтобы российские оккупанты не могли перебросить свою технику на правый берег Днепра. Пока остался только один мост через Днепровскую ГЭС.

По мнению военного эксперта, генерал-майора ВСУ Сергея Савченко, ВСУ все делают продуманно. Чем больше россиян зайдет на территорию правого берега Днепра, тем больше им нужно будет логистического снабжения, боеприпасов, горючего – всего.

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"Я думаю, что Генеральный штаб сопоставляет силы, переходящие на правый берег, с нашими возможностями проведения оборонной операции", – отметил Сергей Савченко.

Он добавил, что, возможно, по оценке Генерального штаба та создаваемая российская группировка не может создать проблем нашим защитникам. Иначе бы эти мосты были разрушены в течение суток.

Сергей Савченко отметил, что не только Антоновский мост, железнодорожный мост и плотина через Каховку являются логистическими маршрутами поставки. Оккупанты еще готовят паромные переправы, а также пытаются поставить понтонный мост.

У них не все получается, но будто возвели рядом с Антоновским мостом понтонный мост. Согласно некоторой информации возвели, а по другой – у них не получается. Переправляют технику с одного берега Днепра на другой – паромами,

– рассказал Сергей Савченко.

"Однако все это не спасет. Это не восстановит логистические потоки до того уровня, который необходим для ведения широкомасштабного наступления", – подытожил Сергей Савченко.

Смотрите видео: попытки россиян переправить технику

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