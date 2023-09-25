Россия существенно разрушила морвокзал и гостиницу в Одессе: прокуратура открыла дело

25 сентября 2023, 11:53
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Источник:

Одесская областная прокуратура

Россия в ночь на 25 сентября атаковала Одесскую область двумя типами ракет и дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты выпустили по региону более 30 единиц оружия.

Россияне снова били по припортовой инфраструктуре, зернохранилищам, складским помещениям и человеческим домам. Кроме того, враги существенно повредили морской вокзал и отель.

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Что говорят в прокуратуре об атаке на морской вокзал

По данным следствия, в ночь на 25 сентября вооруженные силы России совершили воздушную атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Одессе. При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны,
– объяснили в прокуратуре.

Они установили, что своей атакой Россия:

  • повредила объекты припортовой инфраструктуры, зернохранилища, складские помещения частного предприятия и несколько частных домовладений в пригороде Одессы;
  • существенных разрушений потерпел одесский морвокзал и гостиница рядом, которая не работает.

По состоянию на утро 25 сентября специалисты еще уточняют данные о раненых и разбирают завалы.

В прокуратуре рассказали, что они устанавливают полный список повреждений и разрушений. На месте атаки россиян еще работают прокуроры, следователи СБУ и полицейские, которые фиксируют новое военное преступление России.

Разрушение морского вокзала в Одессе / Фото Одесской прокуратуры

Россия атаковала Одесскую область: коротко

  • Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что Россия атаковала Одесскую область дронами и ракетами. Оккупанты попали по припортовой инфраструктуре, повлекли пожар в нежилой высотке Одессы, которую пожарные ликвидировали.
  • Россия также повредила складское помещение и одно из частных домов Одесского района. Один человек в Одессе получил ранения, его госпитализировали с повреждениями обломками.
  • Наталья Гуменюк рассказала, что россияне ударили по зернохранилищу и разрушили морской вокзал. Что касается последнего, то его могли атаковать "Калибрамы".
  • Силы обороны юга Украины уточнили, что Россия в ночь на 25 сентября выпустила по Одесской области 19 ударных дронов типа Shahed-136/131, 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс", 12 "Калибров" со сложными траекториями движения по различным областям.
  • Наши военные сбили все вражеские "Шахеды" и 11 российских "Калибров". Подробнее об атаке россиян читайте по ссылке.

Автор: Діана Квасневська