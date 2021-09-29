Разумков давно не является членом команды президента, – Гайдай
Источник:24 канал
В "Слуге народа" обращали внимание на фундаментальные различия во взглядах с Дмитрием Разумковым. В то же время ситуация вокруг спикера парламента – давняя.
Об этом в эфире авторской программы "Что это было?" Сергея Лещенко сказал политтехнолог Сергей Гайдай. Он считает, что пока шансов у Разумкова на самостоятельную карьеру в политике мало.
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"Разумков давно уже не является членом команды президента. Был вопрос только по какому сценарию он себя обозначит в политике как отдельная личность, которая возглавляет какую-то отдельную политическую силу", – сказал политтехнолог.
Для Разумкова разрабатывают сценарии
По словам Сергея Гайдая, пока планы Дмитрия Разумкова непонятные, но есть информация, что у спикера парламента уже давно есть команда консультантов, которая просчитывает для него сценарии.
Не понимаю, какие шансы у него (сделать самостоятельную карьеру – 24 канал) пока он не заявит, какие цели у него в политике, почему он не с президентом, что его не устраивает,
– сказал Гайдай.
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Собственно Дмитрий Разумков 22 сентября заявил, что готов к отставке в случае того, если такое решение будет принято его коллегами. В то же время сам покидать должность председатель Верховной Рады не собирается.
Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео
Ситуация вокруг "слуг" и Разумкова: коротко
- Михаил Подоляк, советник председателя Офиса Президента обвинил Дмитрия Разумкова в расхождении взглядов с "слугой народа" по стратегии развития государства – спикер Верховной Рады отреагировал.
- Нардеп Елена Мошенец отметила, что ничего критического в отношениях фракции и Разумкова нету.
- Однако в "Слуге народа" возможную отставку с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова назвали манипуляцией. Данил Гетманцев заверил, что подписи на освобождение спикера не собирают.