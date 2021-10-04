Разумков "отчитал" лидеров фракций за закон об олигархах с правовой коллизией

Спикер Верховной Рады в очередной раз назвал голосование за закон об олигархах непрофессиональной работой. Во время заседания возникла юридическая коллизия, которой бы можно было избежать, если бы все шло по регламенту.

Нардепы внесли несколько правок, которые противоречат друг другу. Как рассказал Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета, профильные управления присылали соответствующие замечания.

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"Пошли по непонятной процедуре"

Разумков отметил, что аппарат Верховной Рады не мог скрыть каких-то правок, которые поступали от комитета. Так же там не могли появиться и "лишние" вещи.

То, что вам что-то не нравится или вы наделали ошибок во время непрофессиональной подготовки к рассмотрению закона и пошли по непонятной процедуре, – это проблемы комитета,

– эмоционально отметил Разумков.

Спикер посоветовал посмотреть заседание комитета, которое состоялось накануне принятия закона об олигархах. По его словам, в четверг была направлена соответствующая справка и там были замечания профильных управлений.

Напоследок спикер Рады отметил, что подпишет корректный текст законопроекта, как только его получит.

Ранее Дмитрий Разумков уже заявлял, что регламент во время голосования за закон нарушили. Поэтому, мол, лучше, если бы президент наложил вето на закон.

Разумков и закон об олигархах: главное