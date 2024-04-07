Других вариантов не существует: готов ли Запад к развалу России

В Вашингтоне 16 апреля состоится Форум свободных народов пост-России, на котором представители западных государств будут обсуждать вопрос о возможном развале этой страны. На Форуме будут присутствовать официальные представители государственных органов западных стран.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат партии "Слуга Народа" Олег Дунда, отметив, что на Форуме в этом году будут присутствовать несколько бывших послов США в Украине. Мероприятие будет проводиться под патронатом вашингтонского аналитического центра The Jamestown Foundation, который всегда работал с властью США и по ее заказу.

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Западу нужно выбирать

В последнее время у западных партнеров произошли значительные сдвиги в желании проанализировать и осознать, что происходит внутри "российской империи".

Они не имеют профессиональной аналитики относительно процессов внутри России, ее внутренней политики, ситуации в регионах. Они всегда прислушивались к так называемым "хорошим русским" или к официальной позиции Москвы, поэтому у них был взгляд на Россию сквозь призму Москвы. Соответственно они вообще не понимали, что происходит в Екатеринбурге, Хабаровске, Новосибирске и т.д,

– подчеркнул народный депутат.

Официальная позиция, в частности Вашингтона и Берлина связана с их опасениями эскалировать войну в Украине до масштабов Третьей мировой и ядерной войны.

Мы объясняем им, что должны выбирать между глобальной войной, которая уже происходит, хоть они и пытаются не замечать ее, и развалом "российской империи" изнутри. Других вариантов не существует. Для западных демократий лучший вариант – это развал России изнутри,

– пояснил он.

Именно поэтому, по словам Дунды, Форум, который состоится 16 апреля, приобретает такого большого представительства прежде всего от партнеров Украины.

"Более того, такую позицию начинают поддерживать наши немецкие партнеры. Они пригласили меня в Мюнхен, чтобы обсудить важные вопросы. В частности, как предотвратить эскалацию Третьей мировой войны и получить конкурентную среду в России в виде новых национальных независимых государств. Все же наши партнеры осознали, что другого пути вообще не существует", – отметил Олег Дунда.

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