Про це 24 Каналу розповів народний депутат партії "Слуга Народу" Олег Дунда, зазначивши, що на Форумі цього року будуть присутні декілька колишніх послів США в Україні. Захід проводитиметься за патронатом вашингтонського аналітичного центру The Jamestown Foundation, який завжди працював з владою США і на її замовлення.

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Заходу потрібно вибирати

Останнім часом у західних партнерів відбулись значні зрушення щодо бажання проаналізувати та усвідомити, що відбувається всередині "російської імперії".

Вони не мають фахової аналітики щодо процесів всередині Росії, її внутрішньої політики, ситуації в регіонах. Вони завжди дослухались до так званих "хороших росіян" або до офіційної позиції Москви, тому мали погляд на Росію крізь призму Москви. Відповідно взагалі не розуміли, що відбувається в Єкатеринбургу, Хабаровську, Новосибірську тощо,

– наголосив народний депутат.

Офіційна позиція, зокрема Вашингтону та Берліну пов'язана з їхніми побоюваннями ескалювати війну в Україні до масштабів Третьої світової та ядерної війни.

Ми пояснюємо їм, що маєте вибирати між глобальною війною, яка вже відбувається, хоч вони й намагаються не помічати її, та розвалом "російської імперії" зсередини. Інших варіантів не існує. Для західних демократій найкращий варіант – це розвал Росії зсередини,

– пояснив він.

Саме тому, за словами Дунди, Форум, який відбудеться 16 квітня, набуває такого великого представництва насамперед від партнерів України.

"Ба більше, такої позиції починають підтримувати наші німецькі партнери. Вони запросили мене до Мюнхена, щоб обговорити важливі питання. Зокрема, як запобігти ескалації Третьої світової війни і здобути конкурентне середовище в Росії у вигляді нових національних незалежних держав. Все ж таки наші партнери усвідомили, що іншого шляху взагалі не існує", – зазначив Олег Дунда.

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