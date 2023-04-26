Путин умеет убивать, а наказывать – нет: как в России будут объяснять поражение в Украине
Спецслужбы России рассматривают разные сценарии развития войны. Когда же победит Украина, ФСБ придется искать козла отпущения.
Однако экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов предположил, что никого наказывать не будут. Ведь после поражения руководству страны-агрессора нужно будет доказать россиянам, что никакого проигрыша нет. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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У Путина нет никакой власти
Он объяснил, если наказать кого-то, значит признать поражение. А его не будет – в России объявят победу.
Скажут, мол, НАТО и страны Запада, стоящие за Украиной, хотели напасть на Россию. Поэтому российское руководство опередило их планы, нанеся первым удар по Украине. И даже если Россия вернулась к своим старым границам, внутри страны ничего не изменилось, мы сохранили ее полностью,
– рассказал Жирнов.
Именно поэтому никого сразу не будут наказывать, только потом, тихонько, перемещением виновных чиновников на другие должности. Так, как Путин наказывал российских генералов. Или Дмитрия Медведева – он был премьер-министром и даже президентом, а сейчас заместитель председателя Совбеза.
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"Вообще Путин не умеет наказывать. У него на самом деле нет никакой власти. Он умеет убивать за границей – вспомните показательную казнь Литвиненко и Скрипача", – подчеркнул экссотрудник КГБ.
Сергей Жирнов вспомнил, когда был теракт на Крымском мосту, никого не сняли с должности и не наказали. Так же, когда была убита Дарья Дугин, никто не понес наказание. Хотя она погибла в 30 километрах от Ново-Огарево, где расположена резиденция Путина. Ее территорию охраняет ФСБ и ФСО.
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- Аналитики американского Института изучения войны отметили, что 20 апреля Путин подписал указ о ряде изменений в военном командовании и официально уволил командующего Восточным военным округом генерал-полковника Рустама Мурадова. Это связано с провалом наступления на Угледар под его командованием, что привело к многочисленным потерям окупантов.