С херсонского поражения путинская система в России начнет давать сбой, – политтехнолог

Путинский режим – это чиновники. В этой стране нет разделения на чиновников и всех остальных, российская модель власти – это большое дерево.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он также отметил, что, например, сегодня простой житель Екатеринбурга придет к своему депутату и спросит: "А почему отдали Херсон". И этот депутат должен ему ответить, но ему нечего сказать, потому что Путин не сказал, и никто не сказал.

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И вся эта огромная структура и трещит сейчас. "У России сейчас нет четкого понимания, что дальше – если ты построил вертикаль, то ее нужно постоянно поддерживать", – объясняет политтехнолог.

Полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео

А когда ты построил вертикаль и убежал – как сейчас сбежал Путин с поля боя, то все это не работает. Поэтому я верю в то, что херсонское поражение приведет к тому, что вся система сломается.

– убежден Михаил Шейтельман.

Украина вернулась в Херсон