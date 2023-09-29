Россия укрепляет оборону Токмака и строит новые укрепления перед Бердянском, – разведка Эстонии

За ходом полномасштабной войны России против Украины наблюдает весь мир. В частности, эстонские разведчики сообщили, что страна-агрессор готовится к обороне на Юге.

Российские войска укрепляют оборону возле Токмака. Кроме того, они строят новую линию укреплений на пути к Бердянску в Запорожской области.

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ВСУ продолжают закрепляться возле Работиного

В разведке Эстонии добавляют, что украинские подразделения продолжают тактически действовать в Запорожской области на Ореховском направлении рядом с селом Работино.

Украинцы расширили и укрепили плацдарм, а также вышли к окрестностям сел Новопрокоповка и Вербово. Основная тяжесть боев лежит на пехоте, поддержанные огнем артиллерии тактические группы как раз хорошо подходят для захвата укрепленных позиций. Минные поля все еще сковывают маневры техники,

– говорится в сообщении.

В то же время, там также отметили, что, кроме резонансного удара по штабу Черноморского флота, событий не происходило.

В разведке Эстонии добавили, что в ближайшее время украинцам все же будет сложно добиться оперативного успеха, то есть полностью перерезать сухопутный путь в Крым.

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