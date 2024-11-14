Меткие сбросы прямо на головы оккупантам: ГУР показало мощные кадры работы мастеров FPV
Украинские разведчики продолжают мощно бить российских захватчиков. Защитники уничтожили еще несколько единиц вражеского оборудования для связи и наблюдения. Кроме того, взорвали минные заграждения оккупантов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
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Меткие сбросы и разрушительные FPV
Так, ГУР показало очередную порцию эффективных действий операторов боевых дронов.
Наши мастера FPV уничтожили несколько единиц российского оборудования для связи и наблюдения, транспортное средство оккупантов, а также применили дрон-камикадзе для подрыва минных заграждений врага,
– отметили в военной разведке.
Добавили, также на обнародованном видео – эпизоды замечательной работы разведчиков с системой сбросов.
Боеприпасы летят прямо на головы московитам. Борьба продолжается!
– подчеркнули в ГУР.
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Как разведчики бьют оккупантов: смотрите видео
Кстати, накануне разведчики также уничтожили российскую штурмовую группу, которая спряталась в жилой застройке.