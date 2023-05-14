Не могут набрать достаточно военных, – британская разведка о потенциале армии России

Россияне испытывают существенные проблемы с пополнением своих потерь на войне против Украины. Более того, они даже не могут сформировать новый резерв, который будет продолжать атаковать украинские территории.

По данным разведки Британии, формально российская группировка до сих пор составляет более 200 тысяч солдат. Несмотря на это, качество таких военных значительно снизилось по сравнению с 2022 годом.

Смотрите также О чем может свидетельствовать бегство россиян из-под Бахмута: анализ разведки Британии

Британская разведка определила проблемы российской армии

Представители разведки Британии подчеркнули, что российская группировка до сих пор борется с ограниченной свободой проведения воздушных операций. Кроме того, они все больше теряют свою способность к качественному и организованному наступлению.

В британской разведке объяснили, что армию оккупантов составляют мобилизованные резервисты, которых отправили на фронт без подготовки. Также россияне все больше полагаются на свое устаревшее оборудование, которое не эффективно в условиях современной войны.

Объединенная группировка войск России регулярно проводит лишь очень простые операции на основе пехоты,

– отметили представители разведки.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас российские власти вряд ли смогли бы собрать достаточное количество новых солдат, чтобы покрыть потребности всей линии фронта.

Россияне теряют большое количество своих военных в Украине