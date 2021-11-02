Разведка назвала численность российских войск на границе с Украиной

Западные медиа на днях распространили информацию о вероятном увеличении количества российских войск и техники на границе с Украиной. Однако в ГУР Минобороны утверждают, что сил страны-агрессора не стало больше.

Украинские разведчики заверили, что внимательно отслеживают ситуацию, которая сложилась у линии разграничения и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

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Численность войск России на границе

По состоянию на начало ноября 2021 года у нашей границы и на временно оккупированных территориях Россией сосредоточена группировка войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек.

– отметили в ГУР.

В его состав входят войска:

8 и 20 армий южного и западного военных округов;

силы и средства Черноморского флота России.

У границы базируются отдельные соединения и части 4 и 6 армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил России.

В то же время, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.

Россия регулярно проводит обучение

Разведчики информируют, что в течение второго полугодия 2021 года вблизи границы Россия провела серию широкомасштабных командно-штабных учений.

После завершения указанных мероприятий части и подразделения 41-й армии остались в районе населенного пункта Ельня, что в Смоленской области, на расстоянии около 260 километров от границы с Украиной,

– добавили в Минобороны.

Вероятное скопление войск России: коротко

Журналисты Washington Post ранее писали, что Россия снова стягивает войска и технику к границе с Украиной. По данным издания, это вызвало озабоченность у официальных лиц в США и Европе.

В Генеральном управлении разведки Министерства обороны отметили, что по состоянию на 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и техники не фиксируют.

Однако советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают внимательно следить за ситуацией на линии разграничения.

Politico обнародовало снимки со спутника, на которых видны скопления бронетанковых частей, танков, а также самоходной артиллерии вместе с войсками в районе российского города Ельня.

Алексей Данилов опроверг информацию, распространяемую западными медиа о возможной концентрации российских войск на границе с Украиной, назвав это "сознательной дезинформацией".

Россия периодически прибегает к перекидыванию и накоплению военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.