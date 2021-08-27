Разведка предупредила Байдена о вероятности нового теракта, – СМИ

Разведка 27 августа предупредила Джо Байдена о вероятности еще одного теракта в аэрпорту Кабула. Именно поэтому последующие дни эвакуации людей станут самыми опасными.

Президент США получил информацию о новом теракте утром 27 августа. Об этом написала корреспондентка CNN, ссылаясь на представителя Белого дома.

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Джо Байдена предупредили о вероятности нового теракта

Команда Джо Байдена по вопросам национальной безопасности предупредила президента, что "вероятен еще один теракт в Кабуле".

Следующие несколько дней этой миссии будут самым опасным периодом,

– рассказал чиновник из Белого дома.

Кстати, Джо Байден отреагировал на два смертельных теракта, в которых погибло 13 американских военных. Президент в на ночь 27 августа дал брифинг, посвященный трагическим событиям. Он сказал, что "мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и накажем".

Коротко о трагических терактах возле аэропорта Кабула