Может ли Россия захватить Авдеевку: разведка Британии оценила наступление оккупантов

Российские оккупационные войска перешли в наступление по нескольким направлениям на Востоке Украины. Россия сосредотачивает серьезные силы вокруг Авдеевки.

Разведка Минобороны Великобритании констатирует, что Россия начала скоординированное наступление по нескольким направлениям на Востоке. Об этом говорится в разведывательном обзоре ведомства за 17 октября.

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Россия сменила месседжи об Авдеевке

В разведке отметили, что медленный прогресс и большие потери российской армии во время наступления на Авдеевку повлекли за собой изменение в месседжах со стороны России.

Если сначала россияне декларировали наступление, то теперь заявляют об "активной обороне", поскольку захват Авдеевки в краткосрочной перспективе выглядит все менее вероятным.

Как отметили в разведке, комбинированное наступление России на Авдеевку нужно Кремлю для преодоления препятствия на пути российских войск к их более широкой цели – установление контроля над Донецкой областью. Россия якобы хочет выйти на административные границы Донецкой области до конца 2023 года.

В британском ведомстве указывают, что Россия наступает на Авдеевку, вероятно, несколькими бронетанковыми батальонами, пытающимися окружить город.

Вероятно, это наиболее значительная наступательная операция, осуществленная Россией, по крайней мере, с января 2023 года,

– констатирует разведка Британии.

Бои за Авдеевку: главное