Разозлит военных: в разведке Британии проанализировали последствия ареста Гиркина

Задержание Игоря Гиркина-Стрелкова, вероятно, поддерживают не все в России. Арест Гиркина, скорее всего, разозлит его сторонников среди военкоров и военных.

В разведке Британии напомнили, что Гиркин играл немаловажную роль в войне России на Донбассе с 2014 года и провел несколько месяцев на передовой в 2022 году.

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В России сильно ослабло табу на нескрываемую критику режима Путина

Гиркин давно критикует ведение войны министерством обороны России. Однако, как пишет британская разведка, в последнее время его высказывания перешли в прямую критику Путина и его пребывание у власти.

"Хотя Гиркин не соратник ЧВК "Вагнера", он, скорее всего, был готов перейти новые границы в своей публичной критике лишь на фоне неудачного мятежа лидера группы "Вагнера" Евгения Пригожина в июне 2023 года. Табу на нескрываемую критику режима Путина явно сильно ослабло", – отмечает разведка.

Аналитики допускают, что задержание Гиркина разозлит его сторонников в сообществе российских "военкоров", как и часть военных – среди которых он преимущественно имеет имидж проницательного военного аналитика и патриота.

В России задержали Гиркина-Стрелкова: главное