У берегов Крыма заметили американский разведывательный БпЛА
Источник:"Крым.Реалии"
Недалеко от берегов временно оккупированного Крыма был замечен американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
Подробности сообщили журналисты 21 июня. Цель присутствия американского разведывательного БПЛА в воздушном пространстве пока неизвестна.
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Как известно, Global Hawk оснащен интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR. Одна из основных задач этого БПЛА – раскрытие районов ПВО.
Заметим, что США продолжают собирать разведданные, которые очень важны для Украины. Однако после того, как Штаты потеряли в Черном море дрон MQ-9 Reaper, американцы решили направить в эту же зону другой беспилотник – RQ-4 Global Hawk.
Командование ВВС США использует аппараты типа Global Hawk для разведки вдоль линии разграничения на Донбассе, а также для наблюдения за русскими кораблями в районе Черного моря, на Балтике и Средиземноморье.
Что известно об сбитии дрона MQ-9 Reaper
- 14 марта Европейское командование Вооруженных сил США сообщило о сбитии американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper над Черным морем. Дрон проводил миссию в международном воздушном пространстве, когда его атаковал российский самолет Су-27
- Представители Белого дома заявили, что сбыт MQ-9 Reaper США над Черным морем был опасным и непрофессиональным. Они также призывали обратить внимание на подобные инциденты, поскольку они являются иллюстративными примерами проблемы.
- По информации, США направили еще один разведывательный беспилотник под названием RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 в направлении оккупированного Россией Крыма. Этот дрон вошел в пространство Черного моря.