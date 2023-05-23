Повстанцы обвели вокруг пальца ГРУ России: Свитан о ситуации на Белгородщине и Брянщине
Бойцы Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" 22 мая пересекли российскую границу и начали "освобождать" населенные пункты в Белгородской и Брянской областях. Российские добровольцы борются против оккупационного путинского режима.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он предположил, что возможно свои действия в Белгородской области россияне согласовывают с Вооруженными Силами Украины.
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Качественная дезинформация
При планировании операции российским спецслужбам была вброшена дезинформация, что якобы идет подготовка операции в Курской области. В связи с этим россияне перебросили в Курск военных, которых планировали отправить в Бахмут.
Однако бойцы РДК и легиона "Свобода России" начали проводить операцию в Брянской и Белгородской областях, где российских солдат просто не было. Теперь россияне пытаются хоть как-то организовать оборону этих территорий.
Свитан подчеркнул, что это общая операция, хорошо продуманная и прекрасно выполненная. Вот что означает дезинформация и ИПСО.
"Это направление на Москву и крайне напуганных ид*отов. Там люди вообще не понимают, что идет война с Украиной", – сказал военный эксперт.
Свитан о том, как российским повстанцам удалось обвести вокруг пальца ГРУ России: смотрите видео
Цель украинцев и россиян
По мнению Свитана, одна из главных задач ВСУ – уничтожение российской армии.
Российские добровольцы борются против оккупационного путинского режима. Их задача – освобождение территории России.
Развитие этой ситуации будет зависеть от оперативной ситуации, принимаемых решений и от действий российских войск.
Поскольку руководство России тяжело и долго принимает решения, то за это время "российские добровольцы освободят большую часть территорий",
– подытожил военный эксперт.
Что известно об "освобождении" Белгородщины
- Воюющие на стороне ВСУ бойцы Русского добровольческого корпуса посетили Белгородщину и Брянщину. Впоследствии бойцы РДК заявили о полном освобождении нескольких населенных пунктов в Белгородской области.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уведомлен о попытке прорыва "украинских диверсантов" в Белгородской области. Москва цинично обвинила во всем "украинскую ДРГ".
- Спикер ГУР МО Андрей Юсов опроверг информацию об "украинской" ДРГ. По его словам, российские добровольцы проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.