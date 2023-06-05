Россия не исчезнет с карты, но может измениться в границах, – аналитик о последствиях рейда

Добровольческий рейд на Белгородщине может привести к изменению границ России и ее политического режима. Однако страна-агрессор не исчезнет с карты мира совсем.

Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, процесс переформатирования России может быть длительным, но он уже начался.

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"Это будет апгрейд. Россия будет выглядеть по-другому, но сама с карты не исчезнет. Она может быть изменена в границах", – сказал Клочок.

Российские добровольцы запустили процесс переформатирования России: смотрите видео

Всех россиян не уничтожить

Россия имеет 140 миллионов населения, которое полностью уничтожить невозможно. Украина и не преследует такую цель, ведь не хочет идти по пути геноцида. Однако страна-агрессор не может существовать в нынешнем виде.

Россия угрожает не только Украине, но всему миру. Поэтому наша цель – изменить политический режим России, что приведет к ее апгрейду. Речь идет о ее переформатировании,

– подчеркнул аналитик.

Рейд российских добровольцев не напоминает гражданскую войну – говорится об освобождении России от политического режима Владимира Путина. Важен также факт, что это осуществляют сами россияне.

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