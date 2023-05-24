Чисто технически на Белгородщине идет гражданская война: применит ли Путин ядерное оружие

В Белгородской области российские добровольцы "освобождают" населенные пункты. Технически это гражданская война. В странах Запада растет беспокойство, применит ли Кремль ядерную доктрину.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков. По его мнению, о применении Владимиром Путиным ядерного оружия не говорится.

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Угроза для субъекта России

Бурлаков отметил, что легион "Свобода России" и РДК не получают указаний от ГУР и Минобороны Украины. Они действуют законно и в правовом поле Украины, но борются за свою страну самостоятельно.

Журналист-международник обратил внимание, что в Европе очень беспокоятся, что российский диктатор Путин может применить ядерное оружие. Он убежден, что все должны быть спокойными, кроме россиян.

Я не нашел ответа, куда они его применят. В Белгородщине? Или куда там они должны ответить в соответствии со своей доктриной? Это угрожает существованию конкретного субъекта России. Поэтому о ядерном оружии здесь не говорится, о нападении Украины на Россию не говорится,

– считает он.

Бурлаков о событиях под Белгородом: смотрите видео

"Освобождение" Белгородской области: коротко