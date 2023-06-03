Вооруженная оппозиция – это конец Путина: РДК запустил падение режима в России
Благодаря РДК и легиону "Свобода России" появилась "новая сущность". Теперь на любом телеканале в мире сообщается, что легион "Свобода России" – вооруженная российская оппозиция".
Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что теперь все об этом знают.
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"А это значит, туда можно снабжать оружием, жертвовать деньги, туда можно поступать на службу – в вооруженную российскую оппозицию", – подчеркнул политтехнолог.
Газета The Times пишет, что легион "Свобода России" набирает тысячи людей для того, чтобы "наступать на Москву". И так через газету, по мнению Шейтельмана, туда фактически и набирают людей.
"Шанс на большие успехи"
"В России несколько миллионов военнослужащих плюс бывших военнослужащих. Сейчас 1 миллион человек военнослужащих. А в сумме уволившихся в запас или ушедших, бывшие военнослужащие, плюс спецслужбы, плюс полицейские, наберется несколько миллионов", – сказал он.
Среди них есть десятки, а то и сотни тысяч противников российского режима. И многие из них любят воевать. К тому же у них есть свои каналы информации.
И когда они видят, что это оказывается легитимная сила… раньше не было куда идти. А сейчас, когда становится легитимной силой с таким названием, то у этого появляется шанс на какие-то большие успехи,
– убежден Михаил Шейтельман.
Почему важна вооруженная оппозиция
Во многих странах, где была какая-то оппозиция, но не было вооруженной оппозиции, люди боролись десятилетиями против определенного режима, сидя за решеткой. И это ничем не завершалось.
"Но когда в Ливии появилась вооруженная ливийская оппозиция, то Каддафи за несколько месяцев оказался в холодильнике. Когда в Сирии появилась вооруженная сирийская оппозиция, Башару Асаду пришлось призывать российские войска, чтобы удержаться у власти", – рассказал политтехнолог.
В этом и разница – есть вооруженная оппозиция или нет вооруженной оппозиции.
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Спасли жизнь украинцев
Михаил Шейтельман убежден, что РДК и легион "Свобода России" спасли украинские жизни – на фронте и в тылу.
"Вот точно спасли. Любой, кто уничтожает российского военного или российскую военную технику – спасает украинцев", – отметил политтехнолог.
Что происходит в России
- РДК и легион "Свобода России" на территории Белгородской области продолжают свой рейд. Они сообщили, что начали "второй этап" сделки. Также бойцы обнародовали новые кадры.
- Очередной рейд Русского добровольческого корпуса прошел 1 июня на территории Белгородщины. Реакция российских властей свидетельствует, что тревога о войне в Украине в российском инфопространстве и обществе повышена.
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал бои в Шебекино в Белгородской области. Он заявил, что "эта ситуация не повлияет на ход войны".