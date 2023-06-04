Надо больше, – Андрющенко оценил влияние рейда партизан в Белгородскую область на россиян

Рейды Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" на приграничные территории страны-агрессорки – это чрезвычайно положительный процесс. Есть надежда, что со временем их будет еще больше.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, российские добровольцы разрушают мифы о так называемой "мощной и грозной" России, которая может себя защитить.

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Режим диктатора Владимира Путина может рассказывать снова о мифических "красных линиях". Но реальность такова, что Россия не может себя защитить. И это подрывает авторитет "бункерного".

Глядя на все это, вспоминаются страшилки прошлых лет, что "Путин нападет", непонятные "красные линии" и т.д. Сейчас разрушается мифология по отношению к России. А когда россияне начинают убивать россиян, – это всегда хорошо,

– заметил Андрющенко.

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Почувствовали ли россияне, что война уже рядом с ними

Россия начала полномасштабную войну против Украины и надеялась, что сможет справиться со всем за 2-3 дня. В противном случае, по крайней мере, за полгода. Однако прошел уже 1 год и три месяца – и война постепенно добирается на территорию России.

По мнению Андрющенко, обычные россияне пока не чувствуют, что война уже рядом с ними. Но этот процесс постепенно продолжается. Они также уже узнают о воздушных тревогах, артиллерийских обстрелах, работе ПВО и т.д.

Надо больше этого. Однозначно. Пока что россияне находятся в стадии принятия. Но, судя по событиям в Белгородской области, можно увидеть, как быстро сообщения об опасности, воздушных тревогах, работе артиллерии и ПВО там стали обыденностью, с которой им придется жить,

– отметил Андрющенко.

Рейды РДК и "Свободы России" в Белгородскую область: коротко

В течение мая и июня неравнодушные россияне из РДК и легиона "Свобода России" регулярно заходят на приграничные территории России. Пропагандисты обвиняют в этом наше государство. Однако Украина неоднократно отмечала, что непричастна к разным инцидентам на территории России.

В последнее время самые жаркие события происходят в Белгородской области. Недавно добровольцы сообщили, что уже зашли в пригород Шебекино. А штурмовые группы продвигаются еще дальше.

Издание Bild сообщило, что добровольцы из РДК и "Свободы России" уже даже использовали танки на территории России.