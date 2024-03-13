Москва – это промежуточная цель, – в РДК сказали, куда намерены дойти
Российские добровольцы начали очередную операцию на территории России. В то же время они заявили, что готовы идти на Москву. Но столица России – промежуточная цель.
Об этом 24 каналу заявил начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуна", отметив, что сейчас ведутся наступательные боевые действия. Он добавил, что есть достаточно серьезный потенциал. К слову, рейд на территорию России начали 12 марта.
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"Москва – это промежуточная цель. Цель – Владивосток наверное все-таки в долгосрочной перспективе. Мы развиваем успех наступательных действий. Намерения и амбиции у нас серьезные и уверенные. И говорить об определенных больших успехах, стратегических шагах, наверное, позже будем", – подчеркнул начальник штаба РДК.
Какая ситуация с оружием в оккупантов
Противостоит российским добровольцам "сборная солянка". Это представители российских пограничных войск, срочники и мобилизованные. Что касается оружия и техники – то оно стандартно для российской армии.
В любом случае перевооружение армии России ощущается. Тем людям, которые до сих пор верят в разных "мобиков" и так далее, хотелось бы сказать, что в любом случае это враг. Враг, умеющий воевать, на которого работает огромная машина ВПК российского,
– рассказал Александр.
"Фортуна" отметил, что не у всех российских военных все всегда есть. И, может быть, нет отработки с технической стороны. Однако у россиян есть и новое стрелковое оружие, и машины после капитального ремонта.
"Хуже всего, что даже устаревшие морально образцы и стрелкового вооружения, и техники, несмотря на то, что они уже старые, их достаточно большое количество. Это тоже нужно всегда иметь в виду", – сказал начальник штаба РДК.
Операция российских добровольцев
- Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и "Сибирский батальон" зашли на территорию России 12 марта. Российские добровольцы начали операцию по "освобождению России от диктатуры".
- Бойцы проводят рейд в Курской и Белгородской областях. В настоящее время продолжаются бои с оккупантами в пяти населенных пунктах Белгородщины. Эпицентр военных действий в поселке Тёткино в Курской области.
- Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский отметил, что российские добровольцы планируют пойти на Москву. Впрочем, пока они не готовы это сделать. Однако эту задачу воплотят, когда будут достаточно бойцов и когда будет разрешать ситуация.
- Кроме того, легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и "Сибирский батальон" хотят активизировать внутреннюю оппозицию в России. Свой рейд они намеренно приурочили к выборам президента России. Они пройдут с 15 по 17 марта.