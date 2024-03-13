Москва – это промежуточная цель, – в РДК сказали, куда намерены дойти

Российские добровольцы начали очередную операцию на территории России. В то же время они заявили, что готовы идти на Москву. Но столица России – промежуточная цель.

Об этом 24 каналу заявил начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуна", отметив, что сейчас ведутся наступательные боевые действия. Он добавил, что есть достаточно серьезный потенциал. К слову, рейд на территорию России начали 12 марта.

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"Москва – это промежуточная цель. Цель – Владивосток наверное все-таки в долгосрочной перспективе. Мы развиваем успех наступательных действий. Намерения и амбиции у нас серьезные и уверенные. И говорить об определенных больших успехах, стратегических шагах, наверное, позже будем", – подчеркнул начальник штаба РДК.

Какая ситуация с оружием в оккупантов

Противостоит российским добровольцам "сборная солянка". Это представители российских пограничных войск, срочники и мобилизованные. Что касается оружия и техники – то оно стандартно для российской армии.

В любом случае перевооружение армии России ощущается. Тем людям, которые до сих пор верят в разных "мобиков" и так далее, хотелось бы сказать, что в любом случае это враг. Враг, умеющий воевать, на которого работает огромная машина ВПК российского,

– рассказал Александр.

"Фортуна" отметил, что не у всех российских военных все всегда есть. И, может быть, нет отработки с технической стороны. Однако у россиян есть и новое стрелковое оружие, и машины после капитального ремонта.

"Хуже всего, что даже устаревшие морально образцы и стрелкового вооружения, и техники, несмотря на то, что они уже старые, их достаточно большое количество. Это тоже нужно всегда иметь в виду", – сказал начальник штаба РДК.

Операция российских добровольцев